Le Qatar réalise un énorme coup avec le PSG, une explication tombe

Le PSG a récemment ouvert son capital, et Arctos Partners en a profité. Le fonds d'investissement a acquis 12,5% du club de la capitale, pour 530M€. Aujourd'hui le champion de France est donc valorisé à plus de 4,25 milliards d'euros. Une somme folle surtout quand l'on sait que Paris n'est pas propriétaire de son stade. Mais la réponse se trouve ailleurs, notamment avec le développement de la marque.

Depuis 2011, le PSG a évolué de façon vertigineuse. Le club de la capitale avait été vendu pour 70M€ au Qatar en 2011, et douze ans plus tard il serait évalué à plus de 4,25 milliards d'euros. Cela représente donc une évolution du capital de plus de 6000%. Des résultats qui placent le champion de France aux côtés des plus grandes franchises de sport.

Pourquoi le PSG vaut-il autant ?

La valeur du PSG peut interroger, notamment parce que ce dernier n'est pas propriétaire de son stade. Mais selon l'économiste Christophe Lepetit, interrogé par Le Parisien , cette augmentation du capital du champion de France est notamment dû au développement de la marque. « Le PSG n’est pas propriétaire de son stade. Mais avec la convention d’occupation longue durée que lui octroie la ville, c’est presque comme s’il l’était. La valorisation se fonde sur d’autres choses, comme les revenus du club et tout le développement de la marque. En se rapprochant d’autres univers comme le lifestyle, la mode, l’art, Paris a constitué une très grande marque internationale. »

Arctos Partners a acquis 12,5% du capital

Depuis l'arrivée du Qatar, QSI était le seul actionnaire du PSG. Cela a changé dernièrement avec l'entrée d'Arctos Partners au sein du capital du club. Le fonds d'investissement américain a acquis 12,5% du champion de France, pour la somme de 530M€. Cette arrivée aidera notamment le club de la capitale dans le projet d'acquisition de son stade, avec en priorité l'achat du Parc des princes.