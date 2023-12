PSG : Le Qatar boucle un deal à 530M€, un bouleversement historique se profile ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Arcots Partners est entré dans le capital du PSG. Le groupe américain a acquis 12,5% des parts du PSG pour seulement 530M€. Cette acquisition pourrait relancer le dossier lié au stade. Depuis plusieurs années, le club souhait devenir propriétaire du Parc des Princes, mais la Mairie de Paris se montre inflexible.

La nouvelle a été officialisée par le PSG ce jeudi. QSI a ouvert le capital du club à un actionnaire minoritaire : Arctos Partners. « Qatar Sports Investments (QSI) et Arctos Partners (Arctos) ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain (PSG), le club le plus titré de France et l'une des plus grandes marques multisports au monde » a publié le PSG.

Arctos veut que le PSG devienne propriétaire de son stade

Cette opération pourrait bien relancer le dossier lié à l'acquisition du Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi l'a annoncé à de nombreuses reprises, il veut que le PSG devienne propriétaire de son stade. Et selon les informations du Parisien, Arctos Partners partage cette position. « L’investissement d’Arctos servira à développer les opérations du PSG et à soutenir les initiatives immobilières stratégiques du club, notamment celles liées à son stade » a d'ailleurs précisé le PSG dans son communiqué.

Les négociations avec Anne Hidalgo sont à l'arrêt