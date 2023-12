Vente PSG : La grande annonce du Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, le Qatar a ouvert le capital du PSG à un nouvel investisseur, en l'occurrence Arctos Partners qui a acquis 12,5% des parts du club de la capitale moyennant près de 531M€. Une annonce qui peut évidemment semer le doute sur les intentions de QSI à moyen terme au PSG. Mais une source proche du dossier se montre catégorique. Le Qatar n'a pas l'intention de se séparer du club parisien.

Par le biais d'un communiqué publié sur le site du PSG, « Qatar Sports Investments (QSI) et Arctos Partners (Arctos) ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain (PSG), le club le plus titré de France et l'une des plus grandes marques multisports au monde ». QSI n'est donc plus le seul propriétaire du club de la capitale puisque Arctos Partners possède désormais 12,5% des parts du PSG.

Le Qatar ne compte pas «se séparer du PSG»

Une ouverture du capital qui relance évidemment les débats sur l'avenir du Qatar au PSG. Un débat qui s'est intensifié ces derniers mois avec la fin de la Coupe du monde 2022, annoncé comme l'objectif final des Qataris. Et désormais, l'ouverture du capital du club à un autre investisseur fait tout autant parler. Cependant, une source proche du dossier, contactée par France Info, assure que le Qatar ne compte pas « se séparer du club ». Une annonce qui confirme d'ailleurs les propos de Nasser Al-Khelaïfi qui n'hésite pas à se projeter sur le long terme au PSG.

Al-Khelaïfi affiche de grandes ambitions