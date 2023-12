PSG : Le Qatar lâche un coup de pression à Paris !

Pierrick Levallet

Le PSG a officialisé une grande nouvelle ce jeudi. En effet, QSI a cédé 12,5% des parts du club de la capitale à Arctos Partners. Le fonds américain débarque dans le capital parisien pour des raisons commerciales, marketing et immobilières. Mais ce nouveau partenariat viserait également à mettre la pression à la mairie de Paris.

Un nouvel acteur économique est arrivé à Paris. QSI, propriétaire du PSG depuis 2011, a cédé 12,5 % des parts du club de la capitale à Arctos Partners. Le fonds américain intègre le capital de la formation parisienne. Et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché sa joie au moment d’annoncer la grande nouvelle ce jeudi.

Arrivée historique au PSG, un projet colossal relancé ? https://t.co/so1oRbaqde pic.twitter.com/6XGoEzisB2 — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Arctos Partners débarque au PSG

« Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG, à la fois sur et en dehors du terrain - basée sur des ambitions à long terme et sur la recherche de l’excellence dans tout ce que nous faisons » a indiqué le président du PSG dans un communiqué.

QSI relance sa guerre avec la mairie de Paris ?