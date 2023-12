Un joueur du PSG répond à ce choix fort de Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Luis Enrique a renouvelé sa confiance à Bradley Barcola samedi soir face au FC Nantes. La titularisation de l'ancien Lyonnais est un choix fort de l'Espagnol et elle ne fait pas les affaires de Randal Kolo Muani, une nouvelle fois sur le banc. L'attaquant n'a pas voulu polémiquer, préférant mettre en avant la qualité de l'effectif parisien et le choix payant de son coach.

En décidant d'aligner Bradley Barcola sur l'aile gauche, Luis Enrique a décalé Kylian Mbappé en position de numéro 9 face au FC Nantes, laissant donc Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sur la touche. L'ancien Nantais a canalisé sa frustration en marquant le but de la victoire. Kolo Muani commence à sortir la tête de l'eau après quelques moments compliqués.

«Cela fait toujours plaisir de marquer, de faire gagner l’équipe»

« C’était très important pour nous, il fallait qu’on gagne, qu’on mette notre jeu en place avant Dortmund. Cela fait toujours plaisir de marquer, de faire gagner l’équipe. Il faut continuer à bien travailler, de belles échéances vont arriver. C’est un grand match qui nous attend face à Dortmund, un défi qu’on doit relever, une finale, on en a tous conscience. C’est un match important qui arrive, on doit le jouer avec envie », a-t-il confié en zone mixte, relayé par RMC Sport . Randal Kolo Muani comprend les choix de son coach.

«C’est le coach qui décide»