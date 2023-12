PSG : Le clan Zaïre-Emery annonce du lourd pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG tient un phénomène dans son effectif. Un joueur qui pourrait marquer les vingt prochaines années selon les dires de son agent, Jorge Mendes. A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà l'un des patrons du groupe mené par Luis Enrique grâce à sa maturité, mais aussi à son humilité.

Touché à la cheville ces dernières semaines, Warren Zaïre-Emery est de retour sous le maillot du PSG. Le milieu de terrain a disputé la seconde période de la rencontre face au FC Nantes et milite pour une place de titulaire face au Borussia Dortmund en Ligue des champions mercredi soir. Un renfort de taille pour Luis Enrique, qui ne tarit pas d'éloges à l'égard de Zaïre-Emery à chacune de ses apparitions. Le PSG est aussi conscient de détenir une perle rare et a d'ores et déjà sécurisé son avenir selon les informations du 10Sport.com.

« C’est un très bon exemple pour tous les jeunes »

Comme indiqué par son agent Jorge Mendes, la maturité de Zaïre-Emery lui permet de progresser. « C’est un très bon exemple pour tous les jeunes. A seulement 17 ans, il sait quoi faire et comment le faire. Il a une famille fantastique derrière lui. Ils savent comment le soutenir, comment le conseiller, et je pense qu’il est sur le bon chemin. Et à la fin, tout va vite dans le football, tout peut changer en cinq minutes. Il a développé une fort personnalité » a confié le Portugais lors d'un entretien accordé à Téléfoot.

Son agent lui prédit un avenir brillant