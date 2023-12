Un projet surprenant est offert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund, le PSG jouera son avenir européen. En cas de victoire, les Parisiens seront assurés d'aller en huitième de finale de la Ligue des champions. Si ce n'est pas le cas, il faudra attendre le résultat de l'autre match opposant Newcastle à l'AC Milan pour connaître le destin européen du PSG. Mais Jérôme Rothen n'est pas opposé à un beau parcours en Ligue Europa.

Placé dans un groupe très relevé, le PSG semblait bien parti pour assurer sa qualification avant la dernière journée, mais c'était sans compter sur une défaite à Milan (1-2) puis un nul au Parc des Princes contre Newcastle (1-1). Néanmoins, en égalisant à la dernière minute sur penalty, Kylian Mbappé permet au PSG d'avoir son destin en mains. une victoire à Dortmund mercredi et les Parisiens seront qualifiés pour les huitièmes de finale. En revanche, en cas de nul ou de défaite, tout dépendra du résultat entre Newcastle et l'AC Milan. Mais même si le PSG est reversé en Ligue Europa, ce ne serait pas un échec selon Jérôme Rothen.

Le PSG boucle un deal à 28M€, c’est la douche froide https://t.co/SF3m2niUE6 pic.twitter.com/FOnkUHJmkd — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

Rothen verrait bien un grand parcours en Ligue Europa

« L'objectif c'est de se qualifier bien sur. Mais est-ce que c'est un échec de ne pas gagner à Dortmund alors que tout le monde a présenté ce groupe comme le groupe de la mort ? Je serais déçu s'ils ne sortent pas des poules parce qu'ils sont habitués à sortir mais il y a eu beaucoup de bouleversements dans cette équipe », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Si tu la gagnes ça sera plus qu'un lot de consolation»