PSG : Luis Enrique se lâche sur le malaise du moment

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Expulsé dimanche dernier contre Le Havre, Gianluigi Donnarumma reste sur plusieurs boulettes marquantes avec le PSG. Et malgré la période délicate que traverse son gardien et qui fait couler tant d'encre, Luis Enrique continue d'assurer bec et ongles sa défense face aux critiques des observateurs.

C'est un fait, Gianluigi Donnarumma ne traverse pas la période la plus heureuse de sa carrière au PSG, loin de là. Suspendu pour la rencontre de ce samedi soir contre le FC Nantes, le gardien italien reste sur trois erreurs majeures face à l'AS Monaco, Newcastle et Le Havre. Pourtant, Luis Enrique continue de monter au créneau pour défendre son protégé et a confirmé vendredi en conférence de presse que Donnarumma restait l'homme de la situation au PSG.

Calvaire Donnarumma, silence total au PSG https://t.co/caD6mC9nkV pic.twitter.com/cobrJf4xXG — le10sport (@le10sport) December 9, 2023

« La mission de l’entraîneur, c’est de défendre ses joueurs »

« C’est le football professionnel, je suis entraîneur. J’aime tous mes joueurs et je crois que l’une des missions de l’entraîneur, c’est de défendre ses joueurs, surtout quand les choses ne vont pas si bien. Quand tout va bien, un câlin suffit. Mais quand ça va moins bien, j’essaye aussi de rester à leurs côtés, de les soutenir », a indiqué Luis Enrique, qui continue donc d'apporter tout son soutien à Gianluigi Donnarumma.

« On est tous ensemble »