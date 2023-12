Mbappé rayonne, Deschamps calme tout le monde

Benjamin Labrousse

En mars dernier, Kylian Mbappé a été nommé capitaine de l’équipe de France. Extrêmement performant en sélection depuis ses débuts internationaux, l’attaquant du PSG apparaît comme l’homme providentiel au sein de la formation de Didier Deschamps. Toutefois, le sélectionneur français estime que les Bleus possèdent plus d’une corde à leur arc.

Kylian Mbappé déjà dans la légende. Alors qu’il soufflera sa 25ème bougie le 20 décembre prochain, la star du PSG apparaît comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France. Vainqueur de la Coupe du monde en 2018, le joueur formé à l’AS Monaco a terminé meilleur buteur du dernier mondial au Qatar en décembre 2022, et était à une séance de penalty de permettre aux siens de dérocher une troisième étoile avec une performance d’anthologie en finale. Alors que l’Euro 2024 approche à grands pas, Kylian Mbappé n’est plus qu’à dix buts d’Olivier Giroud, actuel meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

« Il me semble normal de compter sur lui, non ? »

Nommé capitaine des Bleus en mars dernier, Kylian Mbappé espère hisser les hommes de Didier Deschamps jusqu’au titre final à l’Euro (à partir de juin 2024 en Allemagne). Mais alors que la star du PSG porte réellement le secteur offensif côté tricolore, Didier Deschamps estime que si son capitaine est extraordinaire, d’autres joueurs peuvent se montrer très performants en Bleu. « Quand une équipe a la chance d’avoir un joueur hors norme, ce qui est notre cas, il me semble normal de compter sur lui, non ? C’est valable pour nous et pour toutes les autres équipes. Kylian est hors norme » , a ainsi confié le sélectionneur français lors d’un entretien accordé au Parisien .

« Ça ne nous a pas empêchés d’avoir différents buteurs »