Annoncé au PSG, un joueur de Deschamps a choisi son prochain club

Alors que cela fait presque quatre ans qu’il a rejoint l’AS Monaco en provenance de Strasbourg, Youssouf Fofana pourrait bientôt changer d’air. Dans cette optique, l’international français est annoncé dans le viseur du PSG, un club qui ne le laisserait pas insensible. Le milieu de terrain âgé de 24 ans s’est justement exprimé sur son avenir et ne semble pas encore décidé à bouger… pour le moment.

L’été dernier, le PSG a décidé de recruter français. Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani sont venus renforcer l’effectif parisien, tout comme l’international espoir Bradley Barcola. Le PSG pourrait continuer avec cette stratégie à l’avenir et aurait justement un autre joueur de Didier Deschamps dans son viseur : Youssouf Fofana. Ce dernier a souvent été lié au club de la capitale ces derniers temps, un intérêt qui serait réciproque.

Intérêt réciproque entre le PSG et Fofana ?

« À Monaco, Youssouf Fofana a dit à de multiples reprises qu’il aimerait bien rejoindre le PSG », a indiqué le journaliste du Parisien Dominique Séverac dans L’Équipe du Soir . Arrivé en janvier 2020 alors qu’il évoluait à Strasbourg, Youssouf Fofana est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’AS Monaco. Une situation contractuelle qui pourrait le pousser à un départ l’été prochain, à un an du terme de son bail.

«Si tout se passe bien je suis un joueur de l’AS Monaco