Il veut signer au PSG, Barcelone va tout gâcher ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Monaco, Youssouf Fofana serait dans le viseur du PSG. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'international français est emballé par l'idée de signer à Paris. Toutefois, le FC Barcelone pourrait se muer en trouble-fête sur ce dossier, souhaitant s'offrir les services de Youssouf Fofana cet été.

Malgré les signatures de Manuel Ugarte et de Cher Ndour l'été dernier, le PSG serait toujours en quête d'un milieu de terrain. En effet, Luis Campos aurait identifié plusieurs cibles pour renforcer l'entrejeu de Luis Enrique, et notamment Youssouf Fofana. Mais quelle est la position du joueur de l'AS Monaco ?

Le PSG veut le «nouveau Messi», une offre à 20M€ va partir https://t.co/XXrL6yUSL9 pic.twitter.com/JpWPHMTTb5 — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

Intérêt réciproque entre Fofana et le PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Monaco, Youssouf Fofana serait prêt à faire ses valises pour rejoindre le PSG. « A Monaco, Youssouf Fofana a dit à de multiples reprises qu’il aimerait bien rejoindre le PSG » , a affirmé Dominique Séverac, journaliste du Parisien , dans l' Equipe du Soir dernièrement. Toutefois, l'affaire est encore loin d'être bouclée pour le PSG. D'autant que le FC Barcelone compterait lui mettre des bâtons dans les roues.

Le FC Barcelone entre en scène