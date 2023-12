Mercato : Un joueur de Deschamps disponible pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Formé à Strasbourg et performant à l’AS Monaco, Youssouf Fofana a tapé dans l’œil de Didier Deschamps pour l’équipe de France l’année dernière. Régulièrement appelé chez les Bleus, le natif de Paris aimerait signer au PSG. Et ce n’est pas le club monégasque qui l’en empêchera. Explications.

En marge du prochain mercato hivernal, le PSG travaillerait depuis quelque temps sur le recrutement d’un milieu de terrain central. Plusieurs profils semblent être à l’étude du côté du Paris Saint-Germain et notamment celui de Youssouf Fofana. D’ailleurs, l’international français évoluant à l’AS Monaco pourrait suivre les traces de Kylian Mbappé.

Youssouf Fofana prêt à faire le grand saut au PSG ?

Comme Mbappé avant lui, Fofana songerait à tronquer la tunique de l’AS Monaco pour celle du PSG selon le journaliste Dominique Séverac qui a tenu le discours suivant à L’Équipe du Soir. « Youssouf Fofana, à Monaco, qui a dit à de multiples reprises qu’il aimerait bien rejoindre le PSG ».

Monaco pense à vendre Fofana… cet hiver !