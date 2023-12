Un joueur s'offre au PSG, une offre à 20M€ va partir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes, et il s'annonce très actif en Ligue 1. Le PSG ne sera probablement pas l'équipe qui sera le plus remaniée, mais Luis Campos cherchera tout de même à réaliser un coup pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Dans cette optique, l'arrivée d'un milieu de terrain serait notamment dans les tuyaux. Et les agents de Casemiro tenterait de placer leur joueur au PSG. Mais Al-Hilal aurait dégainé une première offre.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG n'envisage pas de recruter un latéral gauche cet hiver malgré la blessure de Nuno Mendes. En revanche, cela ne signifie pas que le club de la capitale sera inactif durant le marché des transferts qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. L'arrivée d'un milieu de terrain serait notamment en discussion, compte tenu du fait que ce secteur de jeu n'est pas énormément fourni et les récentes blessures de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz ont mis en lumière les limites de l'effectif parisien à ce poste.

Al-Hilal dégaine pour Casemiro, offert au PSG par ses agents ?

Une situation qui ne serait pas passée inaperçue sur le marché puisque selon les informations de Sports Zone , les agents de Casemiro, qui vit une première partie de saison délicate à Manchester United, aurait sondé le PSG concernant la possibilité d'un transfert cet hiver. Néanmoins, c'est Al-Hilal qui devrait dégainer en premier en offrant un salaire annuel estimé à 20M€ à Casemiro.

Fofana et Fabinho, les autres options pour le PSG ?