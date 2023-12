Mercato : La première recrue hivernale de l’OM identifiée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme révélé par le10sport.com, l’Olympique de Marseille en pince pour Denis Bouanga, qui a rejoint les États-Unis à l’été 2022, du côté du Los Angeles FC. Une aventure qui pourrait prendre fin dans les prochaines semaines, le départ du Gabonais semblant prendre forme. Pour prendre la direction de la cité phocéenne ? Les deux parties y pensent.

Malgré l’encadrement de sa masse salariale par la DNCG, l’OM prévoit de se montrer actif en janvier afin d’afficher un visage différent lors de la seconde partie de saison. Un ailier fait notamment partie des demandes de Gennaro Gattuso, et d’après les informations divulguées par le10sport.com, le profil de Denis Bouanga plaît au sein de la direction. Parti aux États-Unis il y a un an, l’attaquant apparaît comme une cible sérieuse.

L’OM pense à Bouanga, et vice versa

L’Olympique de Marseille a en effet de gros arguments pour griller la politesse aux autres clubs intéressés. Sur X (ex-Twitter), Mohamed Toubache-Ter a révélé que l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne souhaitait revenir en Europe, alors que d'autres clubs étrangers sont à ses trousses, à l’instar d’Al Hilal (Arabie saoudite) ou des Tigres (Mexique). Et parmi les options qui pourraient se présenter à lui, l’OM devrait figurer en bonne place, Denis Bouanga appréciant particulièrement la formation phocéenne. Également cité, l'OL ne devrait pas se positionner après avoir tenté sa chance à la fin du mercato estival. « L’Olympique de Marseille, c’est toujours dans un coin de ma tête », reconnaissait le principal concerné le mois dernier, interrogé par Forbes . L’arrivée de son compatriote Pierre-Emerick Aubameyang l'été dernier apparaît comme un autre atout de taille pour Pablo Longoria.

« Si je peux retourner en Europe, j'y retournerai »