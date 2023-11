EXCLU - Mercato : Il casse la baraque aux US et fait saliver le monde entier, voici ce qu’il faut savoir sur le dossier Denis Bouanga

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En terminant meilleur buteur de la Major League Soccer avec 20 réalisations, Denis Bouanga signe une nouvelle saison pleine aux États-Unis. Suffisamment, en tout cas, pour s’attirer des convoitises un peu partout dans le monde. De l’OM à l’Arabie Saoudite en passant par le Mexique, Le 10 Sport vous dit tout sur la situation du prodige gabonais.

En quittant l’AS Saint-Etienne à l’été 2022 pour les États-Unis, Denis Bouanga a surpris beaucoup de monde. Chassé par de nombreuses écuries européennes, notamment en Allemagne et en Angleterre, le Gabonais aurait pu s’offrir un joli transfert sur le Vieux Continent et convertir les bonnes saisons accumulées à l’aube de ses 30 ans. Contre-pied parfait pour cet homme de défi qui opte pour la conquête américaine et Los Angeles FC. Un choix payant puisque Bouanga s’est mis tous les fans US dans la poche avec une coupe MLS dès son premier exercice outre-Atlantique et un titre de meilleur buteur (20 réalisations) cette saison. Un soulier d’or qui fait saliver, de nouveau, les clubs du monde entier.

L’OM est là, mais…

Formé en France, au Mans, Denis Bouanga intéresse toujours le marché hexagonal. Selon nos informations, la gâchette de MLS est sur les tablettes de l’OM. Le profil du Gabonais est très apprécié dans les sphères phocéennes. Denis Bouanga est un garçon suivi de longue date (Lorient). Pour le mercato d’hiver, l’OM cherche un joueur de couloir pour son côté gauche, totalement dans le registre de Bouanga. La présence de Pierre-Emerick Aubameyang, compatriote dont il est proche, est aussi un plus. Mais l’opération semble complexe, notamment sur le plan financier.

Le club de Neymar vient aux infos…

Il y a quelques jours, l’un de nos confrères américains évoquait un intérêt d’un club saoudien. L’écurie de l’ancien parisien Neymar, Al Hilal, serait sur le coup. Nos sources confirment qu’il y a effectivement eu une prise d’information récente. Mais pour l’heure, le dossier saoudien n’a pas été plus loin qu’une prise de contact.

Denis Bouanga does it again ⚽️(via @MLS)pic.twitter.com/UNjMv41R5k — B/R Football (@brfootball) November 27, 2023

Les Tigres de Gignac sont là !

Dans le dossier Bouanga, les intérêts sont nombreux. Et ils concernent l’ensemble de la planète foot, preuve que le joueur a marqué les esprits de partout cette saison. Selon nos informations, outre l’OM et Al-Hilal, il y a également le club d’André-Pierre Gignac, les Tigres, qui sont là. Pour l’heure, le joueur n’exclut rien. Il semble ouvert à toutes les opportunités qui pourraient se présenter à lui, tout est possible pour son avenir. Très heureux à Los Angeles, il envisage, aussi, tout à fait de rester pour poursuivre son rêve américain.