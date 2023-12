«Il faudra payer très cher», l'OM est prévenu pour ce transfert

Arnaud De Kanel

Toujours à l'affût sur le mercato, l'OM pourrait se renforcer cet hiver. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Denis Bouanga est encore surveillé par les dirigeants olympiens. Défait en finale de MLS par Columbus Crew dans la nuit de samedi à dimanche, le Gabonais pourrait être transféré dans les semaines à venir. Du côté de son club, le Los Angeles FC, on ne compte pas le brader.

L'hiver pourrait bien être agité du côté de l'OM. Alors que l'effectif a montré ses limites à plusieurs reprises et qu'une hécatombe est attendue durant la CAN, le club phocéen devra profiter du mercato hivernal pour se renforcer. Et Pablo Longoria surveille ce qu'il se passe en MLS, plus précisément du côté de Los Angeles où brille un ancien joueur de Ligue 1.

EXCLU @le10sport : Le point complet sur la situation de Denis Bouanga (Los Angeles FC)▶️ L'OM est là et cherche un joueur offensif pour le couloir gauche. Totalement le profil de Bouanga. Mais dossier compliqué financièrement▶️ Al-Hilal est bien venu au renseignement. Mais… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 27, 2023

Bouanga dans les petits papiers de l'OM

Meilleur buteur de la saison régulière et des play-offs de MLS, Denis Bouanga cartonne aux Etats-Unis. L'ancien joueur de l'ASSE, champion la saison passée, intéresse l'OM selon nos informations. Le dossier sera très compliqué à finaliser pour des raisons financières, d'autant plus que son club ne compte faire aucun cadeau.

«Il faudra payer un transfert très, très cher»