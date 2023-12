Mercato : Un ancien de l’OL appelé à la rescousse, Textor passe à l’action

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fabio Grosso poussé vers la sortie, l’Olympique Lyonnais est à la recherche d’un nouvel entraîneur, et la piste Bruno Genesio est notamment à l’étude. Libre depuis son départ du Stade Rennais il y a quelques semaines, l’ancien technicien de l’OL ne serait pas contre l’idée d’un retour et devrait prochainement s’entretenir avec John Textor.

Lanterne rouge de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est dans le rouge et cherche l’homme idéal pour l’aider à se relancer. Fabio Grosso n’est plus à la tête de l’équipe première, et c’est Pierre Sage qui assure l’intérim en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes sont étudiées en interne, dont celle menant à Bruno Genesio.

Kombouaré à l’OL ? C’est totalement validé https://t.co/ZHQbL3XQho pic.twitter.com/Vpmiy2Ln1c — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

Genesio contacté

Ancien joueur et entraîneur de l’OL, Bruno Genesio est libre depuis son départ du Stade Rennais il y a quelques semaines. Selon Le Progrès et Foot Mercato , des contacts auraient déjà été établis, et l’idée d’un retour ne serait pas pour déplaire à Genesio, touché par la situation du club.

Des discussions à venir avec John Textor