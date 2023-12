Mercato : Révélation à 55M€ sur Lionel Messi

Pierrick Levallet

Alors que son contrat arrivait à expiration, Lionel Messi n'a pas été prolongé par le PSG cet été. Le champion du monde 2022 s'est alors engagé libre à l'Inter Miami, malgré l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Le club de MLS aurait d'ailleurs sorti les grands moyens pour attirer la star de 36 ans aux Etats-Unis.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi n’a pas été conservé par la formation parisienne. Libre de s’engager où il voulait, le champion du monde 2022 avait plusieurs options sur le mercato. Mais il a finalement choisi de signer à l’Inter Miami en MLS. Si l’offre de l’Arabie Saoudite semblait plus alléchante, Lionel Messi aurait néanmoins eu droit à quelques avantages aux Etats-Unis.

L'Inter Miami a sorti les grands moyens pour Messi

Jorge Mas, le propriétaire de l’Inter Miami, a fait savoir il y a quelques temps qu’il tenait un accord colossal avec Lionel Messi. Le joueur de 36 ans aurait notamment récupéré des parts de l’Inter Miami dans le deal. Mais ce n’est pas tout. Sur le plan économique, l’ancienne star du PSG et du FC Barcelone bénéficierait d'un contrat XXL.

Le salaire de Messi est révélé