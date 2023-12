Après le PSG, Messi a affolé une légende

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG cet été, Lionel Messi a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière. L'Argentin n'a pas été prolongé et a signé libre à l'Inter Miami. Il s'est d'ailleurs illustré d'un splendide coup-franc contre Cruz Azul en Leagues Cup pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Et cela a notamment mis David Beckham dans tous ses états.

Cet été, Lionel Messi a tourné une nouvelle page de sa carrière. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde 2022 n’a pas été prolongé. L’Argentin a alors signé libre à l’Inter Miami. Il a d’ailleurs rapidement marqué l’histoire du club de MLS en remportant le premier trophée de la franchise américaine. Lionel Messi a en effet aidé l’Inter Miami a gagné la Leagues Cup, une compétition nord-américaine organisée entre les équipes de MLS et du Mexique.

Mercato : Messi a fait peur à une légende ! https://t.co/SY4WQW7jTm pic.twitter.com/ZE11hhtnaM — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Messi a brillé lors de ses débuts à l'Inter Miami

L’épopée de l’Inter Miami a débuté contre Cruz Azul le 22 juillet dernier. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Robert Taylor, le club américain a vu l’équipe mexicaine revenir au score grâce à Uriel Antuna. Et alors qu’on se dirigeait tout droit vers un match nul, Lionel Messi a réalisé un coup de génie dont lui seul a le secret. Faisant à peine ses débuts sous ses nouvelles couleurs, La Pulga a délivré les siens d’un splendide coup-franc dans les arrêts de jeu.

Beckham a totalement halluciné