Messi clashe son entraineur, il déballe tout

Amadou Diawara

Après la victoire de l'Argentine face au Brésil le 22 novembre, Lionel Scaloni a fait passer un message troublant quant à son avenir, laissant entendre qu'il pourrait bientôt claquer la porte. Une sortie pas du tout appréciée par Lionel Messi. Alors que son capitaine l'aurait clashé, le sélectionneur de l'Albiceleste a lâché toutes ses vérités sur le sujet et sur sa situation.

Le 22 novembre dernier, l'Argentine a battu le Brésil au Maracanã (0-1). Après le coup de sifflet final de la rencontre, Lionel Scaloni a lâché une bombe sur son avenir. En effet, le sélectionneur de l'Argentine a fait clairement savoir qu'il pourrait ne plus faire long feu sur le banc de l' Albiceleste . Ce qui aurait provoqué la colère de Lionel Messi. En effet, la Pulga aurait écourté une conversation avec Lionel Scaloni lorsqu'elle a eu écho de sa sortie.

«C'est ma décision de réfléchir»

Lors d'un entretien accordé à TyC Sports ce jeudi, Lionel Scaloni a lâché toutes ses vérités sur son avenir à la tête de la sélection argentine. « En principe, je suis ici parce que je suis l'entraîneur. J'ai dit après le match contre le Brésil que c'était un moment personnel pour réfléchir et je suis dans cette optique, réfléchir. C'est important après tout ce qui a été accompli. Nous devons pensez à tout ce qui vient et voir ce que nous faisons. Je pense au moment que nous traversons. C'est important d'arrêter le ballon, de parler. Il n'y a rien d'étrange. Les joueurs sont très bons, l'équipe est très bonne, ils ont besoin d'un entraîneur qui soit bon, avec toute l'énergie. Je l'ai dit et je le répète, ils ont besoin d'un entraîneur à leur niveau. C'est un moment pour réfléchir. Je continue à penser la même chose » , a-t-il déclaré avant d'évoquer son clash avec Lionel Messi.

«Il est le capitaine et j'ai d'excellentes relations avec lui»