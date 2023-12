Messi : Il crie à l’injustice pour le Ballon d’Or

Hugo Chirossel

Le 30 octobre dernier au théâtre du Châtelet à Paris, Lionel Messi a été désigné Ballon d’Or pour la huitième fois de sa carrière. Un sacre qui a fait parler, car certains l’auraient plutôt donné à Erling Haaland ou Kylian Mbappé, tout comme celui de 2010. Pour Wesley Sneijder, c’est lui qui aurait dû le remporter et non l’Argentin.

Vainqueur de la Ligue des champions avec l’Inter Milan et finaliste de la Coupe du monde avec les Pays-Bas, Wesley Sneijder était annoncé comme un des favoris pour le Ballon d’Or 2010. Mais il est finalement revenu à Lionel Messi, qui avait alors remporté le deuxième Ballon d’Or de sa carrière.

«C'était un peu injuste de ne pas avoir été couronné par le Ballon d'Or 2010»

Presque 15 ans plus tard, Wesley Sneijder ne semble pas encore avoir digéré que Lionel Messi lui ait été préféré : « C'était un peu injuste de ne pas avoir été couronné par le Ballon d'Or 2010 et que Messi l'ait gagné », a-t-il confié dans un entretien accordé à Alhayah TV .

«Ce que je préfère, c'est gagner des trophées collectifs»