«Agacé», Messi règle ses comptes avec cette star

Amadou Diawara

En 2021, Lionel Messi a soulevé son septième Ballon d'Or. Alors que le titre n'a pas été décerné la saison précédente à cause du coronavirus, la Pulga a affirmé que Robert Lewandowski méritait de remporter le Graal. Un message qui n'a pas été bien reçu de la part du Polonais. Interrogé sur la réaction de Robert Lewandowski, Leo Messi a réglé ses comptes.

Alors que le coronavirus a totalement perturbé le calendrier de la saison 2019-2020, le Ballon d'Or n'a pas été décerné pour cette exercice. Et pourtant Robert Lewandowski méritait de remporter le Graal d'après Lionel Messi. « Tout le monde était d'accord pour dire que tu étais le vainqueur l'année dernière (le trophée n’avait pas été décerné en 2020 à cause du Covid-19, NDLR). Je pense que tu le mérites, tu l'as mérité l'année dernière » , a confié la Pulga lorsqu'elle a soulevé son septième Ballon d'Or en 2021. Toutefois, la sortie de Leo Messi n'a pas eu l'effet escompté auprès de Robert Lewandowski.

«Je voudrais que Lionel Messi soit sincère»

En effet, Robert Lewandowski a recadré Lionel Messi après sa déclaration sur le Ballon d'Or 2020. « Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soient pas des mots vides de sens. (...) Il (Leo Messi) a demandé un Ballon d'Or pour moi, mais il n'a pas voté pour moi pour The Best » , a balancé le numéro 9 du FC Barcelone à la presse polonaise.

«J’ai été agacé par sa déclaration»