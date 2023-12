Messi vide son sac sur son avenir

Amadou Diawara

Alors qu'il a remporté sa première Coupe du Monde avec l'Argentine au Qatar, Lionel Messi pourrait être tenté de disputer une dernière fois cette compétition en 2026. Interrogée sur son avenir en sélection, la Pulga a lâché toutes ses vérités, expliquant pourquoi il avait initialement prévu de prendre sa retraite internationale après son sacre.

Auréolé de son premier titre de champion du monde au Qatar, Lionel Messi envisageait de prendre sa retraite internationale. Toutefois, le vétéran argentin de 36 ans est revenu sur sa décision. D'ailleurs, Leo Messi pourrait même disputer le Mondial 2026.

Messi a changé d'avis pour sa retraite internationale

« La Coupe du Monde 2026 ? Le temps nous dira si je serai là ou pas. C’est une réalité, je vais atteindre un âge qui ne me permet pas de participer à la Coupe du Monde (2026) normalement, et c’est pourquoi j’ai dit que je ne pensais pas être là. Il me semblait qu’après la Coupe du Monde, c’était fini et que j’allais prendre ma retraite, mais c’est tout le contraire », a reconnu Lionel Messi lors d'un entretien accordé à TyC Sports.

Messi présent à la Coupe du Monde 2026 ?