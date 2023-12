Ce crack snobe le PSG, le Real Madrid jubile

Hugo Chirossel

À l’instar de Vitor Roque, attendu au FC Barcelone, Endrick a lui aussi préféré dire non au PSG. L’attaquant brésilien âgé de seulement 17 ans s'est d’ores et déjà engagé avec le Real Madrid, qu’il rejoindra l’été prochain une fois qu’il aura atteint la majorité. Comme l’a confié Carlo Ancelotti, les Merengue sont attentifs à sa progression et ont hâte qu’il les rejoigne.

Après avoir raté Endrick et Vitor Roque, le PSG tente maintenant sa chance avec un autre grand espoir brésilien, Gabriel Moscardo. En ce qui concerne le premier nommé, il pourra bientôt rejoindre le Real Madrid, puisqu’il fêtera ses 18 ans et atteindra donc la majorité le 21 juillet prochain.

Le Real Madrid rassure tout le monde pour sa star https://t.co/ZHlmzKhBm7 pic.twitter.com/5B805MY5pw — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

«Nous constatons que sa progression est très, très rapide»

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception de Grenade, Carlo Ancelotti a justement été interrogé sur Endrick : « Nous suivons Endrick, nous sommes ravis de lui. Nous constatons que sa progression est très, très rapide. »

Ancelotti attend Endrick au Real Madrid