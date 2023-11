Sous le choc, Messi se clashe avec son entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion du monde en décembre dernier avec l'Argentine, Lionel Scaloni a laissé planer le doute sur son avenir après la victoire de son équipe face au Brésil le 22 novembre dernier. Le technicien a annoncé qu'il envisageait de prendre sa démission. Une annonce, qui a surpris et provoqué la colère de Lionel Messi.

« Messi était totalement déconcerté ».

« Messi était au téléphone. Imaginez sa joie. Ils avaient battu le Brésil sur leur terrain dans un match très chaud. Soudain, quelqu’un a écrit à Messi : "Hey, à la conférence de presse, Scaloni dit qu’il démissionne, qu’il s’en va, qu’il n’a plus d’énergie, qu’il va être difficile pour lui de continuer". Ni Messi ni les gars ne savaient quoi que ce soit. Messi était totalement déconcerté » a lâché le journaliste Jorge Rial, qui a dévoilé les coulisses de ce clash.

« La conversation avec Scaloni a duré 32 secondes »