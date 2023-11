Messi et Neymar quittent le PSG, Mbappé jubile

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé aurait d'ailleurs été bluffé par ce choix radical et il n'a pas caché sa satisfaction.

Cet été, le PSG a mené une grande révolution dans son vestiaire. Afin de changer la mentalité de son groupe, la direction parisienne a décidé de mettre un terme au règne des stars dans le vestiaire. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu n’ont pas hésité à prendre plusieurs décisions radicales lors de ce mercato estival. Le PSG a notamment laissé filer Lionel Messi et Neymar.

Le PSG se sépare de Messi, Neymar, Verratti et Sergio Ramos

Le premier, n’ayant pas été prolongé par le PSG, a signé libre à l’Inter Miami. Le deuxième a atterri à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Marco Verratti, transféré à Al-Arabi au Qatar, et Sergio Ramos - de retour au FC Séville - ont également été poussés vers la sortie. Pour les remplacer, la formation parisienne a décidé de miser sur de nouveaux joueurs comme Milan Skriniar, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Kang-In Lee. Et Kylian Mbappé serait plutôt satisfait de ce changement radical au PSG.

Mbappé a été bluffé par la révolution