PSG : Un transfert surprise se prépare en coulisses pour Mbappé ?

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du PSG, rien ne dit qu’il le sera encore la saison prochaine. En effet, le Français est entré dans la dernière année de son contrat et s’il ne prolonge pas, il partira donc libre à l’été 2024. Dans un tel scénario, on imagine alors Mbappé rejoindre librement le Real Madrid. Mais voilà qu’en parallèle, deux autres clubs étudieraient la possibilité de recruter le Parisien.

De nombreuses questions se posent sur l’avenir de Kylian Mbappé et pour le moment, le joueur du PSG décide de botter en touche quand il s’agit d’évoquer le sujet. Pour autant, le champion du monde 2018 va bientôt devoir prendre une décision concernant la suite de sa carrière et tout éclaircir à ce sujet. En effet, Mbappé est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG ce qui veut dire qu’il pourrait partir librement à l’issue de la saison. Bien évidemment, Paris va tout faire pour tenter de convaincre son joyau de signer un nouveau contrat, mais Kylian Mbappé pourrait également décidé d’enfin découvrir l’étranger. Direction alors le Real Madrid ? Pas sûr…

Arsenal et Liverpool dans le coup pour Mbappé ?

Quand on évoque un départ de Kylian Mbappé du PSG, on l’imagine rapidement au Real Madrid. Mais voilà que d’autres clubs travailleraient sur la possibilité de faire venir le Français. Et c’est en Angleterre qu’on discuterait d’un transfert de Mbappé. En effet, selon les informations dévoilées par le Daily Record , Arsenal ainsi que Liverpool auraient commencé à étudier les aspects économiques d’une opération Mbappé.

Un intérêt de longue date pour les Reds