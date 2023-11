Une offre surprise tombe, le feuilleton Zidane relancé ?

Thomas Bourseau

A la prochaine intersaison, le Real Madrid serait susceptible de nommer un nouvel entraîneur au vu de la situation contractuelle de Carlo Ancelotti. Bien qu’il soit question d’une prolongation à Madrid, l’Italien bénéficierait d’une proposition de contrat de Manchester United alors que Zinedine Zidane aimerait lui succéder à la Casa Blanca.

Carlo Ancelotti a entamé l’ultime année de son contrat au coup d’envoi de la saison en août dernier. Depuis son retour au Real Madrid en 2021, le club merengue a remporté la Liga et la Ligue des champions en 2022 ainsi que la Coupe du roi en 2023. Un bilan plus qu’honorable qui pousserait le président Florentino Pérez et le comité de direction madrilène à songer à une prolongation de contrat selon Ok Diario ou Relevo alors que Zinedine Zidane lorgnerait le poste d’entraîneur du Real Madrid.

Le Brésil en cas de départ du Real Madrid pour Ancelotti ?

Cependant, une autre option a pris de l’ampleur pour Carlo Ancelotti concernant la suite de sa carrière d’entraîneur dernièrement. Alors qu’il avait fait savoir à Prime Video qu’il se verrait bien prendre la sélection canadienne en honneur de sa femme, c’est la Seleçao qui lui est proposée pour la fin de la saison. La sélection brésilienne de Vinicius Jr et de Rodrygo Goes cacherait un autre intérêt.

Zidane : Accord en vue, un bouleversement prend forme https://t.co/njtVqTxCGF pic.twitter.com/hYZcIqZBTp — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Carlo Ancelotti approché par Manchester United ?