Lionel Messi se fait totalement dézinguer en direct

Thibault Morlain

Alors que l’Argentine a remporté la dernière Coupe du monde au Qatar, le comportement de la bande à Lionel Messi laisse à désirer depuis. En effet, les joueurs de l’Albiceleste font preuve d’une énorme arrogance lors de leurs différentes sorties. De quoi déclencher la colère de Jérôme Rothen. Ce dernier ne s’est d’ailleurs pas privé pour tacler durement Messi.

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine s’est imposée au Brésil (0-1) au terme d’une rencontre très tendue. En effet, il y a eu des heurts dans les tribunes entre les fans argentins et la police brésilienne, de quoi générer certaines tensions sur le terrain. On a notamment pu voir Lionel Messi s’expliquer vivement avec Rodrygo, le joueur de l’Inter Miami mettant notamment en avant son titre de champion du monde. Mais ce n’est pas la première fois que le comportement des Argentins fait débat. Ce qui ne plait pas à Jérôme Rothen.

Le ton monte, Lionel Messi part au clash ! https://t.co/3401hRxP0N pic.twitter.com/svlDR6s6sn — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

« Sa vraie personnalité ressort »

Ainsi, au micro de RMC , l’ancien joueur du PSG s’est permis de dézinguer les joueurs de l’Argentine, Lionel Messi en premier lieu. A propos du Ballon d’Or 2023, Jérôme Rothen a notamment balancé : « Au niveau du comportement, ils sont numéros un pour se prendre pour d'autres. À commencer par la star de cette équipe, Leo Messi. Lui, maintenant qu'il est champion du monde et depuis deux ans qu'il s'est bien reposé au PSG pour la Coupe du monde... Il avait une image d'un garçon attachant, mais là il est passé de l'autre côté car il est rattrapé par la patrouille et sa vraie personnalité ressort. Aujourd'hui, on ne peut plus le toucher ».

« Maintenant, on ne peut même plus le chambrer par la parole »