Il l’annonce, Mbappé doit faire une demande spéciale à Deschamps !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a inscrit un triplé samedi dernier face à Gibraltar (14-0), de quoi lui permettre d’atteindre la barre des 300 buts en carrière à un petit mois de ses 25 ans. Et alors que l’équipe de France est déjà qualifiée pour l’Euro et que la réception de Newcastle approche pour le PSG, Vincent Moscato a interpellé Mbappé.

Après avoir clairement fait savoir qu’il ne voulait pas parler de son avenir au PSG vendredi dernier, Kylian Mbappé a signé un coup du chapeau avec l’équipe de France 24 heures plus tard (14-0) lors de la réception de Gibraltar. Le moment de dire stop pour Vincent Moscato.

« Essaie de faire péter ce match pour être frais avec nous»

Pour le Super Moscato Show ce mardi, Vincent Moscato a fait savoir que s’il était le président le PSG, il monterait au créneau pour s’assurer de la fraîcheur de Mbappé la semaine prochaine. « La Grèce ? C’est un match qui sert à pas grand-chose, ils sont qualifiés, il n’y a plus de souci là-dessus. Il y a un mec qui va jouer Newcastle dans pas longtemps (ndlr Mbappé). Le PSG et aussi l’employeur, c’est une conversation à trois entre Deschamps et Mbappé et l’employeur qui a son mot à dire quand même. Si j’étais président du PSG, j’irais voir Kylian pour lui dire : « Essaie de faire péter ce match pour être frais avec nous ».

PSG : Une offre surprise à l’étranger pour Mbappé ? https://t.co/3j2xVw1TcZ pic.twitter.com/DL64NgVEge — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

«Laisse moi souffler pour que je sois plein badin pour mon club»