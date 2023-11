Marcelino lâche l'OM, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Après avoir abandonné l'OM de Pablo Longoria au mois de septembre, Marcelino vient de faire son retour à Villarreal, qui est en peine crise sportive cette saison. Une nouvelle qui enchante Manu Trigueros. En effet, le milieu de terrain du Sous-marin jaune voit son club redresser la barre grâce à Marcelino.

Arrivé à l'OM à la fin de la dernière saison pour remplacer Igor Tudor, Marcelino n'a pas fait long feu à Marseille. Alors que des ultras auraient menacé la direction marseillaise, le coach espagnol a décidé de démissionner au mois de septembre. Et en moins de deux mois, Marcelino a déjà retrouvé un club. En effet, le technicien de 58 ans est de retour à Villarreal, qui est à la peine depuis le début de la saison 2023-2024. Un rapatriement qui soulage Manu Trigueros.

«Avec l'arrivée de Marcelino, nous allons nous améliorer»

Lors d'un entretien accordé à AS , Manu Trigueros s'est réjoui du retour de Marcelino à Villarreal, annonçant du lourd avec lui. « Si quelqu'un dans le vestiaire connaît Marcelino, c'est bien vous. Parfaitement. J'ai passé trois très bonnes années avec lui. Les joueurs n'ont pas l'air d'être au top physiquement non plus. Il est clair que dans beaucoup de situations nous n'y sommes pas arrivés, nous n'avons pas gagné les duels et il nous manquait cette étincelle. Je pense qu'avec l'arrivée de Marcelino, nous allons nous améliorer sur ce point. Et aussi dans les idées et les concepts. Nous savons que le travail de Marcelino l'a amené au sommet dans d'autres équipes » , a estimé le milieu de terrain du Sous-marin jaune , avant d'en rajouter une couche.

«Les équipes de Marcelino sont toujours compétitives»