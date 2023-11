Messi - Ronaldo : Il annonce la couleur pour un record de Mbappé

Thomas Bourseau

À l’instar de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé a très tôt connu le haut niveau, que ce soit en club ou en sélection. Néanmoins, d’après Rolland Courbis, Mbappé va devoir se mettre en quatre pour durer dans le temps comme les deux multiples lauréats du Ballon d’or. Pour ce qui est d’un record de Ronaldo, ce serait voué à l’échec pour Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé a déjà remporté la Coupe du monde, ce que Lionel Messi a pu réaliser qu’à 35 ans et que Cristiano Ronaldo n’a jamais pu faire. Néanmoins, l’impact sur le football deux deux multiples sacrés du Ballon d’or sera difficile à imiter pour Kylian Mbappé qui, à 24 ans, n’a toujours pas de Ballon d’or contrairement aux deux autres au même âge.

«Pour Messi et Ronaldo, ce n’est pas 10, 12 ans, c’est 18, 20 ans»

Présent à l ’After Foot vendredi soir, Rolland Courbis a évoqué la longévité de Kylian Mbappé en le comparant à Messi et Ronaldo. « Mbappé ? Il va avoir 25 ans le mois prochain. Il se dit maintenant, si je veux battre tous les records, il va falloir que je batte celui de la durée par rapport à Ronaldo. On a toujours tendance à dire qu’une carrière c’est 10 ou 12 ans, mais non. Pour Messi et Ronaldo, ce n’est pas 10, 12 ans, c’est 18, 20 ans. Il a même dépassé les 20 ans Ronaldo. Mbappé doit se dire, moi aussi il va falloir que je fasse pareil. Et il est en train de réfléchir sur ce qu’il faut changer. Il est très intelligent tune fois de plus ».

«Ronaldo ? C’est tout simplement même pour Mbappé impossible à battre»