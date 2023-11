Privé de Zaïre-Emery, Thierry Henry pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Alors que Didier Deschamps a sélectionné Warren Zaïre-Emery pour la première fois en équipe de France, Thierry Henry quant à lui a perdu son capitaine. En l’absence du milieu de terrain du PSG, les Espoirs se sont inclinés ce vendredi soir en Autriche (2-0). Le sélectionneur des Bleuets n’a pas du tout apprécié l’attitude de ses joueurs au cours de cette rencontre

Lors de cette trêve internationale, Warren Zaïre-Emery a le bonheur de découvrir l’équipe de France. Il pourrait même connaître sa première sélection samedi à l’occasion de la réception de Gibraltar. Dans le même temps et sans le milieu de terrain du PSG, dont il avait fait son capitaine, Thierry Henry a essuyé sa première défaite depuis qu’il est à la tête des Espoirs, ce vendredi soir contre l’Autriche (2-0).

«La manière n'était pas terrible, et je vais rester poli»

Une défaite qui n’a pas du tout plu à Thierry Henry : « Cette défaite nous pendait au nez. Ça fait un moment que ça devait nous arriver. On a vu une équipe qui jouait l'une de ses dernières chances de se qualifier. Et contre une équipe qui se pensait déjà qualifiée. On a brûlé notre joker. La manière n'était pas terrible, et je vais rester poli », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs au micro de La Chaîne L’Équipe .

«C'est juste une question d'envie ce soir»