Le verdict tombe pour cette star, ça va plaire à Messi

Amadou Diawara

Ce vendredi, Vinicius Jr s'est blessé à l'arrière de la cuisse gauche lors du choc entre le Brésil et la Bolivie. D'après la presse espagnole, la star du Real Madrid ne devrait pas être apte pour le choc face à l'Argentine ce mercredi. Une nouvelle qui fait les affaires de Lionel Messi, le capitaine de l'Albiceleste.

Ce vendredi, le Brésil était en déplacement en Bolivie. Et malheureusement pour la Seleção , elle s'est inclinée au Roberto Melendez Metropolitan Stadium (2-1). De surcroit, le Brésil de Fernando Diniz a perdu Vinicius Jr.

Vinicius Jr s'est blessé contre la Bolivie

En effet, Vinicius Jr a dû quitter ses partenaires dès la 27ème minute de jeu ce vendredi, et ce, à cause d'une blessure à l'arrière de la cuisse. Et alors que le Brésil va affronter l'Argentine ce mercredi, la star du Real Madrid serait déjà fixé quant à sa présence ou non pour ce match.

Vinicius Jr va manquer Brésil-Argentine