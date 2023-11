Catastrophe pour Neymar, son médecin sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison de Neymar est déjà terminée. Le joueur d'Al-Hilal s'est blessé gravement au genou le 18 octobre dernier et pourrait louper jusqu'à dix mois de compétition. L'ancien membre du PSG a été opéré avec succès par Rodrigo Lasmar, qui a fait le point sur l'état de santé de l'international brésilien ce mardi.

Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou, Neymar peut dire adieu à sa saison. Arrivé à Al-Hilal il y a quelques semaines, le joueur brésilien devrait manquer plusieurs mois de compétition. Désormais pour Neymar, l'heure est à la rééducation après une opération réussie. Son médecin Rodrigo Lasmar a fait le point sur l'état physique de l'ancien Parisien.

« Neymar se remet très bien »

« Neymar se remet très bien. J'étais avec lui dimanche pour une nouvelle évaluation post-opératoire déjà programmée. Il se remet très bien, bien sûr, mais c'est encore la phase initiale. Il s'agit d'une blessure au genou, d'une blessure complexe, d'une rupture du ligament, de blessures au ménisque qui ont dû être suturées et, pour cette raison, il a dû passer un certain temps sans marcher. En raison des blessures associées, en plus du ligament, il passera par un processus de rééducation lent et long et il en est conscient. Nous en sommes tous conscients. Mais il a très bien réagi. Nous sommes satisfaits de ce qu'il a montré jusqu'à présent » a confié Lasmar dans des propos rapportés par L'Equipe.

Son sélectionneur lui envoie un message