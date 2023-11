Une star du Real Madrid clame son amour à Griezmann

Thomas Bourseau

Du haut de ses 32 ans, Antoine Griezmann ne semble pas du tout être sur la pente descendante. Au contraire, la star de l’Atletico de Madrid impressionne chaque week-end cette saison. Au point où le rival du Real Madrid ne reste pas insensible à ses performances et plus particulièrement Rodrygo Goes.

Antoine Griezmann enchaîne les performances de haut niveau cette saison. Et il n’y a qu’à regarder ses statistiques pour se rendre compte que le champion du monde tricolore est de retour à son meilleur niveau. Avec l’Atletico de Madrid, Griezmann reste sur trois buts et une passe décisive sur les deux derniers matchs.

Simeone : «Antoine est un joueur qui restera dans l'histoire du club»

Face au Celta Vigo, le 21 octobre dernier, Antoine Griezmann avait notamment inscrit un triplé, les trois seuls buts de la rencontre. « Je n'ai aucun doute sur le fait que depuis que je suis à l'Atlético de Madrid, Antoine est un joueur qui restera dans l'histoire du club » . Voici le message que son entraîneur Diego Simeone a dernièrement fait passer.

Joueur du Real Madrid, Rodrygo s’enflamme pour Griezmann