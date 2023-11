Avant Messi, Zidane voulait jouer avec cette star !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane a souhaité jouer avec quelques stars supplémentaires lors de son passage au Real Madrid et chez les « Galacticos ». Récemment, la légende madrilène a confié à Lionel Messi regretter ne jamais avoir jouer à ses côtés. Et d’après les propos de Djibril Cissé, Zidane l’avait approché pour qu'il signe au Real Madrid.

Au cours d’une entrevue accordée à Adidas à Miami avec Lionel Messi, Zinedine Zidane ne cachait clairement pas dernièrement son regret de ne pas pu avoir évoluer aux côtés de Messi avant de mettre un terme à sa carrière. « C’est dommage que nous n’ayons jamais pu jouer ensemble. Mais pour moi, c’est le moment de te donner le ballon (ndlr qu’il a aux pieds). Un mot sur Messi ? Juste un : Magie. (…) Pour moi, c’est de la magie, de la pure magie. De la magie dans le sens où avant même de recevoir le ballon, il savait déjà ce qu’il devait faire ».

«La première fois que je l’ai croisé, c’était avant la Coupe du monde 2002»

Et avant Lionel Messi, Zinedine Zidane aurait tenté d’attirer une star du football français des années 2000. En effet, en feu à l’époque avec l’AJ Auxerre, Djibril Cissé a été courtisé par le Real Madrid de Zinedine Zidane et par l’icône du club merengue. C’est du moins ce que Cissé a affirmé au Parisien dans le cadre de la promotion de son livre : « Ma vie de footballeur » après avoir raconté sa première rencontre avec le champion du monde 98. « Zidane, c’est le choc ! La première fois que je l’ai croisé, c’était avant la Coupe du monde 2002. On était déjà en Corée du Sud et Zizou qui jouait la finale de la Ligue des champions (avec le Real face à Leverkusen, victoire 2-1 avec un but du Français, ndlr), nous a rejoints directement là-bas. J’attendais ce moment comme un grand fan. On était en train de manger et il rentre dans la pièce. D’un coup, le silence. Tu sens que le mec en impose sans dire un seul mot ».

«Lui se verrait bien jouer avec moi en Espagne»