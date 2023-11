Zidane s’incline et fait un aveu sur Messi !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane est l’idole de beaucoup de jeunes joueurs. Et Jude Bellingham confirme cela. Fan du champion du monde 98 et emblématique numéro 5 du Real Madrid, Zinedine Zidane avoue cependant être inférieur à Lionel Messi sur un point spécifique du jeu de l’octuple Ballon d’or. Explications.

Champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France, Zinedine Zidane a tout gagné au fil de sa carrière et notamment le Ballon d’or en 1998. Grâce à son sacre au Qatar en décembre 2022, Lionel Messi peut en dire autant.

Zidane déclare sa flamme à Messi

Lauréat à huit reprises du Ballon d’or, Messi a une faculté footballistique que Zidane lui envie. À l’occasion d’un face à face avec la star de l’Inter Miami pour Adidas, Zinedine Zidane a évoqué les qualités incontournables du numéro 10, à savoir meneur de jeu dans le football. Et bien qu’il eut un avantage sur le reste selon lui, Zinedine Zidane affirme que Lionel Messi le surclasse.

«Tu as trois secondes d’avance sur le reste, moi je n’en avais qu’une»