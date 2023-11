Il déballe tout sur son clash avec Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel

Sélectionneur du Portugal pendant huit ans, Fernando Santos a eu une relation privilégiée avec Cristiano Ronaldo. Mais comme l’a révélé le technicien portguais dans un entretien accordé à A Bola, les deux hommes ne se parlent plus désormais. En effet, le quintuple Ballon d’Or ne lui a pas pardonné de l’avoir mis sur le banc lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2022 contre la Suisse.

C’est en tant que joueur libre que Cristiano Ronaldo avait participé à la Coupe du monde au Qatar. Mécontent d’avoir perdu sa place à Manchester United, le Portugais et les Red Devils avaient mis un terme à leur collaboration. Mais avec le Portugal, le quintuple Ballon d’Or avait aussi été relégué sur le banc. Lors du huitième de finale face à la Suisse (6-1) et le quart de finale contre le Maroc (1-0), Fernando Santos lui avait préféré Gonçalo Ramos.

Deschamps se lâche sur son avenir, Zidane peut jubiler https://t.co/xmnx7tHjwr pic.twitter.com/LGzteAx8O7 — le10sport (@le10sport) November 8, 2023

«Ce n’était pas une décision facile»

Une décision de l’ancien sélectionneur du Portugal qui a mis un coup à sa relation avec Cristiano Ronaldo. En effet, dans un entretien accordé à A Bola , Fernando Santos a révélé qu’ils ne se parlaient plus depuis la Coupe du monde. « Aujourd’hui, je prendrais la même décision. C’était une décision tactique. Je dois d’abord penser à l’équipe. Stratégiquement, j’ai pensé que c’était la meilleure décision. Avec mon staff technique, nous avions discuté de cette question, ce n’était pas une décision facile. Même pour des questions personnelles, d’amitié, c’était un énorme poids. C’est vrai. Mais j’avais une décision plus importante à prendre et je pensais que c’était mieux », a-t-il déclaré.

«Il n’a pas compris»

Malgré tout, Fernando Santos est prêt à renouer le contact avec Cristiano Ronaldo : « C’est vrai que le jour du match (contre la Suisse, ndlr), quand je suis allé lui expliquer qu’il n’allait pas jouer et pourquoi il n’allait pas jouer, il n’a pas compris. Mais je comprends sa réaction ! J’ai déjà expliqué que cette période était très anxiogène pour lui, je comprends car pour lui c’est un ami qui le met de côté. Pour ma part, la relation est la même et je le considère toujours comme un fils ou un petit frère. Le jour où le téléphone sonne, il sait que je serai là. C’est garanti. Je sais que ça fait mal, mais c’est la vie . »

«Il n’y a aucun regret de ma part»