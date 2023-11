Lionel Messi se lâche sur Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont livrés une grande rivalité pendant plus d'une décennie. Mais désormais loin du football européen, l'Argentin et le Portugais sont en train de voir leur opposition s'achever. Le champion du monde 2022 n'a donc pas manqué de saluer son éternel rival, qui l'aura poussé à se surpasser pendant sa carrière.

Depuis près de quinze ans maintenant, le football est marqué par une étroite rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux joueurs, considérés maintenant comme des légendes, se sont livrés un important duel à distance pendant toutes ces années. Désormais loin du football européen, l’un évoluant à Al-Nassr en Arabie Saoudite et l’autre à l’Inter Miami en MLS, le Portugais et l’Argentin voient leur rivalité s’achever. Lionel Messi a donc tenu à saluer Cristiano Ronaldo pour cette magnifique bataille.

«Nous nous sommes nourris de cette rivalité»

« Cristiano Ronaldo ? Ce fut une très belle bataille, entre guillemets, au niveau sportif. Nous nous sommes nourris de cette rivalité mutuellement, car nous sommes tous deux de grands compétiteurs. Lui aussi a toujours voulu tout gagner, tout le temps. Ce fut une période très agréable à vivre pour nous deux et pour tous les gens qui aiment le football » a d’abord expliqué Lionel Messi dans un entretien accordé à France Football .

«Ce fut une période formidable»