La grande annonce de Messi sur son avenir !

Jean de Teyssière

Après avoir remporté la Coupe du monde, unique trophée qui lui manquait, Lionel Messi continue de poursuivre l'aventure avec la sélection argentine. En ligne de mire : la Copa America qui se déroulera cet été. Mais si l'octuple Ballon d'Or se refuse de se projeter, la possibilité de jouer la Coupe du monde 2026 ne semble pas être à l'ordre du jour...

Désormais joueur de l'Inter Miami, la saison de Lionel Messi ne reprendra qu'en février prochain. Son club ne s'est pas qualifié pour les playoffs de la MLS et la Pulga pourra donc souffler après avoir gagné son huitième Ballon d'Or cette semaine. Une carrière qui arrive tranquillement vers son crépuscule.

«Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer»

Dans une interview accordée à France Football , Lionel Messi évoque son état physique après une saison éreintante : « Je me sens bien. J'ai toujours dit que je ne pensais pas à l'avenir, j'avance au jour le jour. Je me sens bien physiquement. Je vais avoir quelques mois de vacances. Cela ne m'est jamais arrivé dans ma carrière d'être arrêté aussi longtemps. Je reprendrai l'entraînement en janvier pour me remettre en forme durant la pré-saison afin d'atteindre les objectifs que nous avons ici au club, mais aussi pour préparer la Copa America (du 20 juin au 16 juillet prochain). Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer. J'ai envie de continuer jusqu'à ce que je sente que je n'en peux plus, que ma condition physique ne me permet plus de jouer comme je le souhaiterais. Le temps nous le dira. »

«Il reste encore quelques années avant le Mondial et je ne veux pas me projeter si loin»