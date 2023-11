Un clash éclate au Qatar, Leo Messi s’explique

Jean de Teyssière

L'Argentine de Lionel Messi a réussi à remporter la troisième Coupe du monde de son histoire en décembre dernier. Le joueur qui évoluait alors au PSG avait marqué les esprits, notamment après le quart de finale face aux Pays-Bas (2-2, 4-3 t.a.b.) où il avait pris à partie l'attaquant néerlandais Wout Weghorst. Quasiment un an plus tard, l'octuple Ballon d'Or est revenu sur cette séquence.

Les matchs à très hauts enjeux comme c'est le cas des rencontres à élimination direct durant la Coupe du monde amène souvent à une tension extrême. Le fameux quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas n'a pas dérogé à la règle, bien au contraire. Au terme d'un match âpre, l'Argentine de Messi avait finalement triomphé lors des tirs au but mais le désormais octuple Ballon d'Or s'était fait remarquer après la rencontre.

«Qu'est-ce que tu regardes, abruti ?»

Soulagé d'être qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde, Lionel Messi est interviewé en zone mixte après le match. Un match qui s'était très vite tendu, avec notamment neuf cartons jaune et un carton rouge côté Pays-Bas et huit cartons jaune chez les Argentins. Ainsi, au moment où Lionel Messi donnait son interview, celui-ci s'était soudainement arrêté de parler pour regarder l'attaquant des Pays-Bas, Wout Weghorst, et lui adressait cette phrase : « Qué miras bobo ? », traduisez par : « Qu'est-ce que tu regardes, abruti ? »

«Je n'ai pas aimé me voir comme ça»