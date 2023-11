Ballon d’Or : Messi, Mbappé… La réaction d’Haaland est connue

Jean de Teyssière

Ce lundi, Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or pour la huitième fois de sa carrière. Un trophée qui vient récompenser sa victoire lors de la Coupe du monde et qui a beaucoup fait parler. Notamment car Erling Haaland, qui a réalisé une saison titanesque en Premier League et en Ligue des Champions, a terminé deuxième du classement. Mais Pep Guardiola rassure, son attaquant était heureux.

Lionel Messi a sans doute remporté le dernier Ballon d'Or de sa carrière. Depuis l'ère Messi-Ronaldo, seuls Luka Modric et Karim Benzema ont réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium, et les années à venir laissent présager de nombreux lauréats inédits. Parmi eux, Kylian Mbappé et Erling Haaland font déjà office de favoris.

«Il a toute sa carrière devant lui»

En conférence de presse ce vendredi, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, évoquait la soirée passée au théâtre du Châtelet à Paris lors de la cérémonie du Ballon d'Or, assurait que son joueur était heureux : « Bien sûr, nous étions là, Man. City était là, et c'est très important pour nous parce que nous n'avons pas très souvent été là dans le passé, nous n'avions même jamais été là. Et maintenant, pour la première fois, c'était important pour nous d'être là. Il a toute sa carrière devant lui. Il doit continuer à gagner pour avoir la possibilité de dire : "Peut-être que la saison prochaine je pourrai être là, si nous continuons à gagner des choses avec l'équipe". Et c'est ce que nous devons viser. Il était très heureux d'être là et il l'était toujours quand il est revenu. »

«J'ai vu Haaland très heureux de remporter le prix Gerd Müller et d'être en lice pour le Ballon d'Or»