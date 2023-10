Benzema et Mbappé ont imité Zidane, c'est historique

Amadou Diawara

Alors que Karim Benzema a remporté le Ballon d'Or en 2022, Kylian Mbappé est classé troisième cette année, derrière Erling Haaland (2ème) et Lionel Messi (1er). Pour la première fois depuis Zinedine Zidane, on retrouve un Français parmi les trois premiers classés sur deux années consécutives. En effet, le technicien français a soulevé le Ballon d'Or en 1998, après s'être installé au pied du podium l'année précédente.

Auteur d'une très bonne saison 2022-2023 sur le plan personnel avec le PSG, Kylian Mbappé s'est grandement illustré avec l'équipe de France. En effet, l'actuel capitaine des Bleus a mené le groupe de Didier Deschamps jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Et alors qu'il a inscrit un triplé face à l'Argentine, Kylian Mbappé aurait pu offrir une troisième étoile à son pays. Toutefois, les Tricolores se sont finalement inclinés à l'issue de la séance des tirs au but face à la bande à Lionel Messi.

Zidane était sur le podium en 1997 et 1998

Sacré à la Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi s'est vu offrir un huitième Ballon d'Or ce lundi soir au théâtre du Châtelet de Paris, devançant Erling Haaland (2ème) et Kylian Mbappé (3ème) au classement. Grâce à ce podium de la star du PSG, la France a égalé l'un de ses records réussis par Zinedine Zidane. Comme précisé par Opta , le pays compte au moins un représentant dans le podium du Ballon d'Or sur deux années consécutives. Ce qui n'était pas arrivé depuis le sacre de Zinedine Zidane en 1998. En effet, Karim Benzema a remporté le Graal la saison dernière, avant de voir son compatriote Kylian Mbappé se classer troisième en 2023. Et en ce qui concerne Zinedine Zidane, il était installé au pied du podium en 1997, soit un an avant sa consécration.

Mbappé est sur le podium après Benzema

Depuis le Ballon d'Or de Zinedine Zidane en 1998, la France compte huit podium au total : Zinedine Zidane en 2000 (2ème, derrière Luis Figo), Thierry Henry en 2003 (2ème, derrière Pavel Nedved), Thierry Henry en 2006 (3ème, derrière Gianluigi Buffon et Fabio Cannavaro), Franck Ribéry en 2013 (3ème, derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo), Antoine Griezmann en 2016 (3ème, derrière Leo Messi et Cristiano Ronaldo), Antoine Griezmann en 2018 (3ème, derrière Cristiano Ronaldo et Luka Modric), Karim Benzema en 2022 (1er, devant Sadio Mané et Kevin De Bruyne) et Kylian Mbappé en 2023 (3ème, derrière Erling Haaland et Leo Messi).