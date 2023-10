Messi, Cristiano Ronaldo... Il pousse un coup de gueule sur Neymar

Amadou Diawara

Sous le feu des critiques ces derniers mois, Neymar a reçu le soutien de l'un de ses compatriotes brésiliens. En effet, Emerson Royal a tenu à prendre la défense de la nouvelle star d'Al Hilal. D'ailleurs, le défenseur de Tottenham a utilisé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour étayer son propos.

Lors du dernier mercato estival, Neymar a été vendu pour une somme proche de 90M€ à Al Hilal. Alors qu'il ne défend plus les couleurs du PSG, l'attaquant de 31 ans est dans la tourmente ces dernières semaines. En effet, Neymar n'est pas épargné par les critiques, notamment celles de la presse brésilienne. Lors d'un entretien accordé à R7 Esportes , Emerson Royal a tenu à voler au secours de son compatriote.

Deschamps rêve d’un joueur du PSG, Henry peut tout gâcher https://t.co/l7WMrEsEUR pic.twitter.com/VElDV6F0XD — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«Ce qu’il fait en dehors du terrain, c'est son problème»

« Il est injuste que la presse brésilienne et certains supporters critiquent Neymar. Je crois que les gens doivent regarder ce qu'il fait en tant qu'athlète, en tant que joueur. Ce qu’il fait en dehors du terrain, c'est son problème. Quand on prend l’Argentine, Messi est une idole, au Portugal, Cristiano Ronaldo est une idole. Puis ils disent : "Mais Cristiano Ronaldo et Messi ne font pas la même chose que Neymar en dehors du terrain". Cela n’a rien à voir » , a pesté Emerson Royal, avant d'en rajouter une couche.

«Ils ne font pas 1% de ce que fait Neymar»