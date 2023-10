Une star du Real Madrid annonce le nouveau Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham est qualifié de successeur de Karim Benzema depuis son arrivée, le Français n’ayant pas été remplacé par une star et l’Anglais multipliant les buts. Auteur d’un doublé pour son premier Clasico samedi (2-1), Bellingham est le nouveau Cristiano Ronaldo selon Vinicius Jr.

Jude Bellingham est-il le remplaçant de Karim Benzema au vu des buts qu’il empile au Real Madrid depuis son transfert cet été ? C’est simple, en treize matchs disputés pour la Casa Blanca , l’international anglais a trouvé autant de fois le chemin des filets. Samedi, pour son premier Clasico en tant que joueur du Real Madrid, Bellingham a offert la victoire aux siens sur la pelouse du FC Barcelone à Montjuic (2-1).

Bellingham inscrit un doublé pour offrir le Clasico au Real Madrid

Un succès que le Real Madrid a obtenu lors des 25 dernières minutes de la rencontre. Menés, les hommes de Carlo Ancelotti se sont une nouvelle fois reposés sur le génie de Jude Bellingham qui a égalisé avec la manière à la 68ème minute d’une frappe lointaine qui a trompé Marc-André Ter Stegen. Et dans le temps additionnel, Bellingham a doublé la mise à bout portant, offrant une victoire précieuse au Real Madrid qui prend donc quatre points d’avance sur le FC Barcelone.

Vini Jr.: “JB5 = CR7” 📲🔥 pic.twitter.com/yWx92m3S2i — Madrid Zone (@theMadridZone) October 28, 2023

Vinicius Jr dit que Jude Bellingham est l’égal de Cristiano Ronaldo !