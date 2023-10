En attendant Mbappé, le Real Madrid prêt à boucler un transfert ?

Thomas Bourseau

Le PSG est à la merci de Kylian Mbappé dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Si la situation restait inchangée, l’attaquant parisien pourrait plier bagage alors que le Real Madrid l’attendrait à bras ouverts. Mais pour patienter, le club merengue prévoirait de recruter un latéral gauche.

Et si c’était enfin la bonne pour le Real Madrid dans le feuilleton Kylian Mbappé ? Devancé par le PSG en 2017 et en 2022, ainsi que barré par le club de la capitale en 2021 lorsque le champion du monde tricolore avait réclamé un bon de sortie, la Casa Blanca pourrait enfin témoigner de l’arrivée de Kylian Mbappé en tant qu’agent libre à la fin de la saison.

Alphonso Davies avant Kylian Mbappé ?

Mais en attendant d’en savoir plus sur les ambitions de Kylian Mbappé, le comité de direction du Real Madrid se lancerait sur les traces d’Alphonso Davies selon Fabrizio Romano. « Le Real Madrid garde un œil sur le marché des arrières latéraux. Leur intérêt pour Alphonso Davies est confirmé. C’est un joueur qu’ils aiment beaucoup même si il y a plusieurs joueurs qu’ils apprécient à ce poste. C’est un dossier très important pour le Real Madrid l’été prochain ».

Le PSG se fait charger, Mbappé poussé au départ ? https://t.co/idZwcBk4vy pic.twitter.com/qbqwvfArQO — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

«Mbappé ? Son nom figurera dans les rumeurs de transfert du Real Madrid»