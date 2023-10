Un transfert à 200M€ pour oublier Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il faut s'attendre à du mouvement dans le dossier Kylian Mbappé. Selon certaines sources espagnoles, le Real Madrid voudrait être fixé au plus vite et pourrait lancer les grandes manœuvres dès le mois de janvier. En cas d'échec, le club merengue pourrait frapper fort en tentant de mettre la main sur Erling Haaland, dont la clause libératoire est fixée à 200M€.

Le PSG est en grand danger dans le dossier Kylian Mbappé. Le joueur voit son contrat prendre fin en juin prochain et les négociations au sujet d'une prolongation sont au point mort. Pis, Mbappé a refusé à de nombreuses reprises d'étirer son bail.

PSG : Mbappé a plombé un vieux copain ! https://t.co/L8gk7ZH24m pic.twitter.com/5165OHQUIQ — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Le Real Madrid va passer à l'action ?

Les voyants sont au vert pour le Real Madrid, qui pourrait entamer des discussions avec le clan Mbappé dès le mois de janvier selon le journaliste Ramon Alvarez de Mon. En cas d'échec, le club espagnol a tout prévu. A en croire José Luis Sánchez, la piste Erling Haaland (Manchester City) pourrait être creusée. Surtout que le buteur norvégien dispose dans son contrat d'une clause libératoire de 200M€.

Haaland, le plan B du Real Madrid ?