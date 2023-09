PSG : Le prochain club de Mbappé déjà annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ cet été alors qu'il était en conflit avec la direction du PSG en raison de son refus de prolonger, Kylian Mbappé était courtisé par le Real Madrid. Et il semblerait que le club merengue soit déjà bien placé pour l'accueillir libre à l'été 2024.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Kylian Mbappé, qui avait signifié à sa direction par courrier au début de l'été qu'il refusait de prolonger son contrat actuel qui court jusqu'en juin 2024 ? Après plusieurs semaines de bras de fer, l'attaquant et le PSG ont fini par trouver un terrain d'entente, et le capitaine de l'équipe de France a donc été réintégré. Mbappé réalise d'ailleurs un début de saison très convaincant, et pourtant, son futur au Parc des Princes est encore loin d'être assuré.

PSG : Transfert annoncé pour Mbappé, le Real Madrid réagit https://t.co/UX7qTrx2Wy pic.twitter.com/O6QL3nQjJt — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« Le Real Madrid ne voulait pas le prendre cet été »

Interrogé par BoboTV, le journaliste Fabrizio Romano a lâché ses vérités sur le feuilleton Kylian Mbappé au PSG : « Quel était le problème ? Le Real Madrid ne voulait pas le prendre cet été. Le Real Madrid, par principe après ce qu’il s’est passé l’été dernier, et à mon avis, cela a toujours été leur position, c’est-à-dire « Tu dois venir chez nous, mais au final tu renouvelles au PSG ». Désormais par principe, soit le Real Madrid prend Mbappé à ses conditions, libre sans verser aucune indemnité de transfert au PSG soit Mbappé peut rester au PSG », indique Romano.

« Sa destination sera le Real Madrid »