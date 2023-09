Un crack du PSG claque la porte, les coulisses dévoilées

Thibault Morlain

Alors que le PSG a réussi à faire revenir Xavi Simons lors du dernier mercato estival, le Néerlandais avait pourtant décidé de quitter le club de la capitale un an plus tôt. En effet, à l’été 2022, le milieu offensif fait le choix de partir libre du PSG pour s’engager avec le PSV Eindhoven. Si on s’attendait à voir Xavi Simons prolonger à Paris, ce n’est pas ce qui arrivé à ce moment-là. Mais pour quelles raisons ? Des réponses ont été apportées.

Lors du mercato estival 2022, il était prévu que Xavi Simons prolonge au PSG puis parte en prêt pour avoir du temps de jeu. Le scénario a finalement viré à la catastrophe pour le club de la capitale qui a vu le crack néerlandais s’en aller librement. Arrivé au terme de son contrat, Xavi Simons s’est alors engagé avec le PSV Eindhoven. Et le PSG pourrait ne s’en vouloir qu’à lui même concernant le départ de celui qui a finalement été rapatrié par les Parisiens lors du dernier mercato estival.

« Xavi Simons attend un signe… »

C’est lors du podcast Big Five que le journaliste de L’Equipe , José Barroso, a raconté les coulisses du départ de Xavi Simons du PSG en 2022. Il a alors confié : « A la fin du printemps, son idée numéro 1, malgré les déceptions de temps de jeu, de promesses non tenues, c’est de prolonger. L’idée était de prolonger et à 90% de partir en prêt pour aller chercher du temps de jeu. Il y a déjà des discussions avec le PSV à ce moment là. Il se trouve qu’on est à une époque assez compliquée au PSG où il y a toute l’histoire de la prolongation de Mbappé, le départ de Leonardo, changement d’organigramme, arrivée de Luis Campos, il travaille dans l’ombre mais il n’est pas encore officialisé. Xavi Simons attend un signe et il envoie le message au club qu’il veut savoir ce qu’ils veulent faire de lui ».

« Entre temps, il trouve un accord contractuel avec le PSV »